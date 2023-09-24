Синоптики сообщили о кратковременных дождях в столичном регионе 24 сентября

Переменная облачность, местами кратковременный дождь и до +25 градусов — такая погода ожидается в Московском регионе в воскресенье, 24 сентября. Прогноз представлен на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура в Москве будет колебаться в пределах +23…+25. Ночью опустится до +12.

В Московской области воздух прогреется днем до +26 градусов. Ночью максимальная температура ожидается не выше +9.

Ветер прогнозируется южный со скоростью 5–10 м/с. Местами возможны порывы до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

23 сентября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал обновление в Москве векового температурного рекорда. Рекорд температуры воздуха для 24 сентября составляет +26,3 градуса.

22 сентября специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о сроках окончания бабьего лета в Москве. Она уточнила, что тепло в столичном регионе сохранится до конца месяца, осадков не будет.