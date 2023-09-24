Бойцы спецназа «Осман» поразили американский броневик MRAP International MaxxPro

Российский спецназ «Осман» нанес поражающий удар по американской бронемашине MRAP International MaxxPro Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ населенного пункта Вербовое на запорожском направлении. Об этом 23 сентября сообщает «РИА Новости».

Броневик MRAP International MaxxPro был сбит российскими военными с помощью переносного противотанкового комплекса ― снаряд прилетел в левый борт американской машины. В результате удара бронемашина загорелась и взорвалась.

Ранее в этот день разведчики Вооруженных сил (ВС) России на запорожском направлении уничтожили переданный Украине танк Leopard с немецким экипажем, состоящим из военнослужащих бундесвера (Вооруженных сил Германии). По словам командира разведгруппы ВС РФ с позывным Легенда, танк был уничтожен при помощи ПТУРа. Разведчики выдвинулись к технике, так как хотели взять пленного.

5 сентября Вооруженные силы РФ впервые уничтожили Challenger 2. Бронемашина была поражена в районе села Работино в Запорожской области. На следующий день министр обороны Великобритании Грант Шэппс подтвердил уничтожение танка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.