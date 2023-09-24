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Экс-разведчик США указал на огромные потери в рядах ВСУ

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Фото: Соцсети
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери в ходе конфликта с Россией. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону для его YouTube-канала в пятницу, 22 сентября.

«Когда потери подразделения составляют от 50 до 69%, оно теряет боеспособность. И ее потеряли практически все украинские бригады», — рассказал Риттер.

По словам эксперта, в ходе контрнаступления украинская армия лишилась значительной части личного состава. В некоторых подразделениях на одном посту трижды в течение летне-осеннего периода сменяли солдата по причине гибели предыдущего.

«Они теряют ужасно много людей», — подытожил экс-разведчик.

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Ранее в тот же день Риттер указал на возможность свержения президента Украины Владимира Зеленского своим же народом по причине большого числа смертей в рядах ВСУ и проблем с экономикой на фоне украинского кризиса.

За день до этого американский журналист-расследователь Сеймур Херш сообщил, что США сомневаются в возможности ВСУ преодолеть российскую оборону. По его словам, у украинской армии нет шансов на победу.

Ранее, 11 сентября, президент Украины Владимир Зеленский признался, что ВСУ несут большие потери. Он отметил, что контрнаступление украинской армии не кино и не будет иметь хеппи-энда.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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