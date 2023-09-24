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Кириенко заявил о ведении в Донбассе борьбы за сохранение исторической памяти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Борьба в Донбассе ведется за сохранение исторической памяти и за будущее. Об этом во время поздравления со вступлением в должность главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонида Пасечника 23 сентября заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Всё, что пытались сделать здесь, на земле Донбасса, — это выжечь каленым железом историческую память. Сделать так, чтобы новые поколения не вспоминали о том, что это традиционные российские территории. И это не борьба за прошлое, это война за будущее, потому что если уничтожить память о прошлом, тогда не будет никакого будущего», — заявил он.

Кириенко отметил особое мужество и патриотизм жителей Донбасса и выразил уверенность в том, что ЛНР под руководством команды Пасечника ждет великое будущее.

«Это неслучайно, потому что, Леонид Иванович, вы с 2014 года были среди тех, кто сказал нет попытке отобрать родную землю, попытке отобрать родной язык, родную культуру и традиции. Сегодня действительно все регионы России по поручению президента многое делают для того, чтобы помочь быстрее восстановить и развивать экономику, инфраструктуру, социальную сферу Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Новороссии», — сказал в поздравлении Кириенко.

Кириенко в качестве подарка преподнес главе республики издание Конституции РФ.

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Леонид Пасечник официально вступил в должность главы ЛНР ранее в этот день. Он поблагодарил президента РФ Владимира Путина, руководство партии «Единая Россия», жителей ЛНР, депутатов Народного совета за доверие и поддержку.

Ранее в этот день Народный совет Донецкой Народной Республики (ДНР) избрал Дениса Пушилина новым главой региона. В качестве кандидатов на пост были также предложены координатор республиканского отделения ЛДПР Андрей Крамар и депутат Госдумы Казбек Тайсаев.

23 сентября также был избран губернатор Херсонской области — им стал Владимир Сальдо. В этот же день законодательное собрание Запорожской области первого созыва на заседании избрало губернатором региона Евгения Балицкого.

Федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ был подписан 5 октября прошлого года. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы о присоединении к России.

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