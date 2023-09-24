Самым дорогим премиальным жильем оказались малоэтажки

Малоэтажные новостройки премиум-класса Москвы оказались на треть дороже многоэтажных. Об этом «Известиям» рассказали аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».

По данным экспертов, цена квадратного метра в мало- и среднеэтажных домах выше на 37,3% и составляет 1 млн рублей, в высотных — 760,5 тыс. рублей. Также аналитики сообщили, что в малоэтажных корпусах разница в цене лотов отличается в 86 раз: минимальная цена студии — 14,4 млн рублей, максимальная цена пентхауса площадью 661 кв. м — 1,3 млрд рублей.

«В рамках одного проекта цена лота квартиры в малоэтажных и высотных корпусах в проектах премиального сегмента может отличаться на треть. В премиум-классе малоэтажные корпуса более востребованы потребителем, поскольку создают ощущение приватности и камерности проживания», — пояснила руководитель отдела аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева.

На первичном рынке старой Москвы на долю застройки до 14 этажей приходится только 13,3% (5945 корпусов) от общего количества корпусов. Доля от 2 до 8 этажей составляет 0,95% (1737 корпусов), от 9 до 14 этажей — 12,3% (4208 корпусов), добавили аналитики.

3 сентября «Известия» писали о самых дорогих новостройках в Подмосковье. Так, самые дорогие новостройки продаются в Красногорском районе, средняя стоимость 1 кв. м составляет 204 тыс. рублей, а квартиры — 9,12 млн рублей, сообщали аналитики «Инком-Недвижимости».