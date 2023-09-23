Реклама
Прямой эфир
Мир
Нигер закрыл воздушное пространство для французских самолетов
Общество
Поиски режиссера БДТ Александра Никанорова в Ленобласти продолжаются
Армия
Эксперт назвал причину ограниченной поставки США ракет ATACMS Киеву
Мир
Контингент НАТО KFOR выразил готовность принять участие в операции на севере Косово
Наука и техника
Зонд OSIRIS-REx сбросил на Землю капсулу с грунтом астероида
Мир
Вучич исключил признание независимости Косово Сербией
Мир
Михаил Мишустин прибыл с визитом в Казахстан
Мир
СМИ сообщили о возможной потере Киевом помощи Запада из-за поведения Зеленского
Мир
В Амстердаме началась демонстрация против поставок оружия Украине
Общество
«Известия» показали кадры последствий ракетного удара по Токмаку со стороны ВСУ
Общество
Самолет из Иркутска в Таиланд задержали на несколько дней
Мир
В Косово полиция ликвидировала еще двух нападавших в районе села Баньска
Культура
Неизвестная картина Артемизии Джентилески обнаружена в Британии
Мир
Участники митинга в Ереване начали шествие к зданию МВД

Глава МИД Белоруссии призвал не делать из ООН инструмент для сведения счетов

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sean Kilpatrick
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Политизация ООН дискредитирует ее в глазах людей. Международная организация создавалась для сотрудничества в интересах людей, а не для сведения счетов одних государств с другими, заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник 23 сентября в ходе выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Вовлечение организации в политизацию лишь дискредитирует ее в глазах простых людей на планете. Ведь ООН создавалась для сотрудничества в интересах людей, а не для сведения счетов одних государств с другими. Убеждены, что проблемы двустороннего характера не должны выноситься в международные организации», — приводит его слова БелТА.

Алейник призвал прекратить политику остракизма в ООН, которая противоречит самой сути организации. Он напомнил, что по уставу все ее члены равны.

«Давайте уважительно и равноправно относиться друг к другу. Никто не должен опускаться до оскорблений и неуважительной лексики, например использования слова «режим» в отношении законных властей государств-членов», — предложил белорусский министр.

Он обратил внимание на попытки некоторых стран ограничивать возможности участия в работе ООН других членов организации и напомнил, что это прямое нарушение Устава ООН. К тому же история многосторонней дипломатии учит достигать результатов «через инклюзивность и сотрудничество», подчеркнул Алейник.

«На поле боя — так на поле боя, давайте»
Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал мир не скатываться в большую войну

21 сентября на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем об этом же упоминал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он призвал своего визави удерживать коллег от вовлечения в политизированные инициативы в украинском контексте.

23 сентября Лавров, выступая с речью с трибуны ГА ООН, призвал в интересах всего мира не допустить скатывания к большой войне. Он отметил важность недопущения окончательного развала созданных поколениями предшественников механизмов международного сотрудничества.

Неделя высокого уровня ГА ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Ранее МИД РФ сообщал, что в программе министра Лаврова на полях сессии Генассамблеи порядка 20 двусторонних встреч.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023