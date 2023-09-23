Глава МИД Белоруссии призвал не делать из ООН инструмент для сведения счетов

Политизация ООН дискредитирует ее в глазах людей. Международная организация создавалась для сотрудничества в интересах людей, а не для сведения счетов одних государств с другими, заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник 23 сентября в ходе выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Вовлечение организации в политизацию лишь дискредитирует ее в глазах простых людей на планете. Ведь ООН создавалась для сотрудничества в интересах людей, а не для сведения счетов одних государств с другими. Убеждены, что проблемы двустороннего характера не должны выноситься в международные организации», — приводит его слова БелТА.

Алейник призвал прекратить политику остракизма в ООН, которая противоречит самой сути организации. Он напомнил, что по уставу все ее члены равны.

«Давайте уважительно и равноправно относиться друг к другу. Никто не должен опускаться до оскорблений и неуважительной лексики, например использования слова «режим» в отношении законных властей государств-членов», — предложил белорусский министр.

Он обратил внимание на попытки некоторых стран ограничивать возможности участия в работе ООН других членов организации и напомнил, что это прямое нарушение Устава ООН. К тому же история многосторонней дипломатии учит достигать результатов «через инклюзивность и сотрудничество», подчеркнул Алейник.

21 сентября на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем об этом же упоминал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он призвал своего визави удерживать коллег от вовлечения в политизированные инициативы в украинском контексте.

23 сентября Лавров, выступая с речью с трибуны ГА ООН, призвал в интересах всего мира не допустить скатывания к большой войне. Он отметил важность недопущения окончательного развала созданных поколениями предшественников механизмов международного сотрудничества.

Неделя высокого уровня ГА ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Ранее МИД РФ сообщал, что в программе министра Лаврова на полях сессии Генассамблеи порядка 20 двусторонних встреч.