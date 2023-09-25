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За чем следить инвестору на этой неделе

Какая компания перестанет торговаться на Мосбирже и кто планирует выплатить дивиденды
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Инвесторы начинают перекладывать средства в долговые инструменты из-за роста ключевой ставки и жесткого сигнала регулятора по дальнейшей денежно-кредитной политике, сообщил «Известиям» аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских. Доходности по краткосрочным облигациям финансового займа (ОФЗ) уже превышают 12%. При этом на рынке акций неделя будет насыщенной.

В понедельник, 25 сентября Polymetal раскроет финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2023 года, рассказал глава отдела экспертов «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. Это событие окажет влияние на стоимость ценных бумаг горнорудной компании.

26 сентября состоится внеплановое очередное собрание акционеров (ВОСА) банка «Санкт-Петербург», сообщил Даниил Болотских. По итогам корпоративного мероприятия будет принято решение о выплате дивидендов за первое полугодие 2023-го в размере 19,08 рубля на обыкновенную акцию и 0,22 рубля на привилегированную.

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Помимо того, во вторник завершится разделение компаний в сфере кибербезопасности Noventiq и «Софтлайн» — депозитарные расписки первой прекратят торговаться, а вторая начнет листинг с тикером SOFL, уточнили в аналитическом центре ФГ «Финам».

Четверг, 28 сентября, станет последним днем торговли акциями алкогольной компании «Белуга» с дивидендом 320 рублей и производителя мясной продукции «Черкизово» с выплатой 118,43 рубля, сообщили в «Цифра брокер». Помимо этого, отсечка планируется у алкогольной компании Novabev Group, рассказал Альберт Короев.

Также 28 сентября пройдет повторное собрание акционеров «Татнефти» по дивидендам в размере 27,54 рубля, добавили аналитики «Финам». Ренессанс страхование проведет ВОСА по дивидендам за первое полугодие 2023 года в размере 7,7 рубля.

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29 сентября газовая компания «НОВАТЭК» проведет собрание акционеров по вопросу выплаты дивидендов в размере 34,5 рубля, рассказали в «БКС Мир Инвестиций». Кроме того, не позднее пятницы производитель стальных труб ТМК объявит цену акций в рамках SPO — публичного размещения ценных бумаг, которые принадлежат уже существующим акционерам.

Корпоративные события продолжатся и после окончания рабочей недели, сообщил Даниил Болотских. В субботу, 30 сентября, химический холдинг «Фосагро» и группа алмазодобывающих компаний «Алроса» проведут собрания по вопросам выплат дивидендов в размере 126 и 3,77 рубля соответственно.

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На этой неделе курс доллара к рублю может протестировать область 94–93, сообщил экономист Константин Церазов. Курс евро при этом может оказаться в районе 100–99 рублей. Также на этой неделе возможно развитие коррекции индекса Мосбиржи с его отскоком в район 2930 пунктов, сообщили в «БКС Мир Инвестиций».

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