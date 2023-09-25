26 сентября — Международный день борьбы за ликвидацию ядерного оружия: история и традиции

Каждый год 26 сентября в России и других странах отмечается Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. В 2023 году он выпадает на вторник. О том, как и для чего был создан этот праздник, читайте в материале «Известий».

Международный день борьбы за ликвидацию ядерного оружия в 2023 году — история

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия был установлен Генассамблеей ООН в 2013 году. Его основная задача — объединение усилий по отказу от ядерного вооружения и повышение уровня осведомленности людей об угрозе, которую оно представляет.

Впервые ядерное оружие было использовано в августе 1945 года. Тогда США сбросили две боеголовки на японские города Хиросиму и Нагасаки. В результате погибли более 450 тыс. человек, а те, кому удалось спастись, страдали от лучевой болезни и онкологии.

После этой трагедии уничтожение ядерного оружия стало одной из основных целей Организации Объединенных наций. Она была отражена в первой резолюции Генеральной ассамблеи в 146 году. Вопрос ядерного разоружения не раз поднимался на обзорных конференциях и съездах ООН, а в 1959 году его включили в повестку дня Генассамблеи. В разные годы было подписано несколько договоров о ликвидации ядерного оружия. Однако, несмотря на сокращение арсеналов, полностью избавиться от этого типа вооружений не удалось.

Международный день борьбы за ликвидацию ядерного оружия в 2023 году — традиции

В этот день ООН проводит пленарные заседания высокого уровня по ликвидации ядерного оружия. В некоторых странах также устраивают флешмобы, лекции, круглые столы и семинары, посвященные этой теме. Представители различных общественных и государственных организаций предлагают свои инициативы по борьбе за ядерное разоружение и установление мира.

Где больше всего ядерного оружия в 2023 году

Согласно данным Федерации американских ученых, на начало 2023 года в мире насчитывалось около 12,5 тыс. ядерных боеголовок. Они есть в арсеналах девяти стран, при этом почти 90% запасов этого оружия сосредоточены в России и США — 5,9 тыс. и 5,2 тыс. боеголовок соответственно. На третьем месте Китай — 410 единиц ядерного оружия. В число других стран, которые обладают этим видом вооружения входят Северная Корея, Индия, Франция, Пакистан, израиль и Великобритания.

Ранее «Известия» рассказали, как проходит Международный день мира и какие мероприятия к нему приурочены.