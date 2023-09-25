Реклама
Прямой эфир
Мир
Lego отказался от производства кирпичиков из переработанных бутылок
Мир
В Японии мужчина ранил трех посетителей торгового центра
Мир
СМИ рассказали о проблемах с закупленными в ФРГ на миллиарды евро цифровыми рациями
Армия
Экипажи Су-34 поразили командные пункты и технику ВСУ на краснолиманском направлении
Мир
Армянский экс-депутат подтвердил задержание сына бывшего президента Кочаряна
Мир
На Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Одессе после взрыва
Мир
Макрон объявил о решении вывести войска из Нигера
Политика
Посол России направит ноту МИД Канады из-за чествования нациста в парламенте
Мир
Пушков указал на вину Запада в неблагодарном поведении Украины
Экономика
Банкноты в 1000 и 5000 рублей Центробанк презентует в октябре
Общество
Умер экономист Евгений Ясин
Мир
Токаев назначил Жусупова главнокомандующим Сухопутными войсками ВС Казахстана
Происшествия
В Красноярске мужчину будут судить за ложное сообщение о минировании лайнера
Общество
Эксперт предупредил о составлении «профиля жертвы» телефонными мошенниками
Сюжет:

26 сентября — Международный день борьбы за ликвидацию ядерного оружия: история и традиции

Международный день борьбы за ликвидацию ядерного оружия отметят 26 сентября
0
Фото: Getty Images/lappes
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Каждый год 26 сентября в России и других странах отмечается Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. В 2023 году он выпадает на вторник. О том, как и для чего был создан этот праздник, читайте в материале «Известий».

Международный день борьбы за ликвидацию ядерного оружия в 2023 году — история

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия был установлен Генассамблеей ООН в 2013 году. Его основная задача — объединение усилий по отказу от ядерного вооружения и повышение уровня осведомленности людей об угрозе, которую оно представляет.

Впервые ядерное оружие было использовано в августе 1945 года. Тогда США сбросили две боеголовки на японские города Хиросиму и Нагасаки. В результате погибли более 450 тыс. человек, а те, кому удалось спастись, страдали от лучевой болезни и онкологии.

Тысячи зарядов: сколько стран имеют ядерное оружие
Человечество не раз шло по пути от «ядерной эйфории» до «красной черты» и обратно

После этой трагедии уничтожение ядерного оружия стало одной из основных целей Организации Объединенных наций. Она была отражена в первой резолюции Генеральной ассамблеи в 146 году. Вопрос ядерного разоружения не раз поднимался на обзорных конференциях и съездах ООН, а в 1959 году его включили в повестку дня Генассамблеи. В разные годы было подписано несколько договоров о ликвидации ядерного оружия. Однако, несмотря на сокращение арсеналов, полностью избавиться от этого типа вооружений не удалось.

Международный день борьбы за ликвидацию ядерного оружия в 2023 году — традиции

В этот день ООН проводит пленарные заседания высокого уровня по ликвидации ядерного оружия. В некоторых странах также устраивают флешмобы, лекции, круглые столы и семинары, посвященные этой теме. Представители различных общественных и государственных организаций предлагают свои инициативы по борьбе за ядерное разоружение и установление мира.

Где больше всего ядерного оружия в 2023 году

Согласно данным Федерации американских ученых, на начало 2023 года в мире насчитывалось около 12,5 тыс. ядерных боеголовок. Они есть в арсеналах девяти стран, при этом почти 90% запасов этого оружия сосредоточены в России и США — 5,9 тыс. и 5,2 тыс. боеголовок соответственно. На третьем месте Китай — 410 единиц ядерного оружия. В число других стран, которые обладают этим видом вооружения входят Северная Корея, Индия, Франция, Пакистан, израиль и Великобритания.

Ядерные порядки: США обещают не размещать атомные бомбы в новых местах в Европе
В противном случае есть риск, что ситуация перерастет в военное столкновение Вашингтона и Москвы

Ранее «Известия» рассказали, как проходит Международный день мира и какие мероприятия к нему приурочены.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023