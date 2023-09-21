Эрдоган заявил об отсутствии в Турции дефицита газа благодаря поставкам из РФ

В отличие от Европы Турция не испытывает дефицита газа благодаря поставкам из России, Анкара намерена поддерживать отношения с Москвой. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью СМИ 21 сентября.

Также он указал, что Анкара считает приоритетом предложенный Россией проект газового хаба в республике.

«Мы будем поддерживать наши отношения с Россией в позитивном ключе. Потому что нас очень волнует вопрос о том, чтобы Фракия стала газовым хабом. В настоящее время мы поставляем почти половину природного газа из России. Есть возможность увеличить», — сказал он.

Ранее, 5 сентября, Эрдоган по возвращении из Сочи заявил, что Турция планирует создать центр финансирования проектов, касающихся экспорта природного газа и полезных ископаемых. Он также добавил, что планы Москвы и Анкары по созданию газового хаба должны позитивно отразиться на ценах на энергоносители. А Турция будет и дальше реализовывать разные проекты для поставок энергоносителей в Европу и другие страны через свою территорию.

4 сентября президенты России и Турции провели переговоры в Сочи, на которых Владимир Путин выразил надежду на скорейшее продвижение работы по созданию газового хаба.

11 августа директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что газовое сотрудничество РФ и Турции лишено политконъюнктуры. Он отметил, что вопрос по созданию газового хаба обсуждается на самом высоком уровне.

Инициативу создания газового хаба лидеры двух стран начали обсуждать в ноябре 2020 года. По словам Эрдогана, Турция планирует стать глобальным центром ценообразования на газ.