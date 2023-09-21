ТАСС и «РИА Новости» сообщили о задержаниях за обстрел миротворцев России

Первые подозреваемые в гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе задержаны. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на свои источники.

По данным СМИ, командир корпуса Вооруженных сил Азербайджана, чьи подчиненные виновны в гибели военнослужащих российского миротворческого контингента, отстранен от обязанностей. Первые подозреваемые в преступлении задержаны.

Накануне автомобиль с военнослужащими российского миротворческого контингента подвергся обстрелу в районе населенного пункта Джанятаг. Находившиеся в машине военные погибли.

21 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил глубокие соболезнования по этому поводу в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным.

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовные дела по двум инцидентам, в которых в Нагорном Карабахе погибли шестеро российских миротворцев. Москва и Баку также договорились о сотрудничестве в рамках расследования случившегося.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. На следующий день конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

20 сентября в отделе по связям с общественностью минобороны Армении сообщили, что из-за операции Азербайджана погибли 32 военнослужащих, еще 200 человек получили ранения. Потери среди мирного населения составили семь человек убитыми и 35 ранеными.

На следующий день в Евлахе прошла встреча между армянами Карабаха и делегатами Азербайджана. Как стало известно, на переговорах присутствовал представитель миротворцев РФ. По их итогам представитель азербайджанского президента по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что встреча может привести к заключению мирного договора между Баку и Ереваном.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.