На сети МТС в Ростовской области произошла авария

В Ростовской области на сети МТС произошла авария. Она должна быть устранена в ближайшее время оперативными службами. Об этом 21 сентября сообщили в Минцифры России в Telegram-канале.

Отмечается, что из-за аварии абоненты МТС в регионе могут столкнуться со сбоями в работе мобильной связи. Более того, неполадки могут возникнуть при попытке регистрации в сети МТС.

Также наблюдается снижение голосового трафика на 32%, а также трафика передачи данных на 26%.

Ранее, 14 сентября, МТС объявила об очередном повышении абонентской платы на 10%. В МТС объяснили, что повышение цен связано с увеличением затрат на обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры. Кроме того, оператор отметил, что ему необходимо инвестировать средства в расширение и модернизацию сетей связи на фоне роста трафика и при этом поддерживать качество услуг связи на привычном уровне.

В этот же день Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила «Известиям», что намерена проанализировать повышение тарифов оператором сотовой связи МТС. Там уточнили, что в ФАС России поступают жалобы от абонентов компании, которые получают уведомления, что с 28 сентября ежемесячная плата увеличится на 59 рублей в ряде тарифов.