Голикова: количество сотрудников в возрасте от 30 до 39 лет сократилось на 30%

Количество наиболее востребованных работников в возрасте 30–39 лет на рынке труда вскоре может сократиться на треть, заявила 21 сентября вице-премьер России Татьяна Голикова.

Она подчеркнула, что работники в возрасте 30–39 лет считаются наиболее востребованным и высококвалифицированным персоналом, однако их число сокращается в ближайшее время на 30%.

«Нас пугает вот этот дисбаланс, который у нас в силу демографии складывается в ближайшее время по возрастам 30–39 лет», — рассказала журналистам вице-премьер перед заседанием президиума Госсовета по рынку труда.

При этом, по ее словам, растет количество молодых и более возрастных работников.

Голикова добавила, что правительство оценит потенциал трудовых ресурсов и количество образовавшихся сводных рабочих мест. Также кабмин обсудит, каким образом модернизировать отраслевые стратегии, чтобы закрывать потребности в персонале указанного возраста с помощью роботизации.

В мае управляющий директор платформы «Авито Работа» Артем Кумпель рассказал, что в России увеличился спрос на молодых сотрудников. Количество вакансий для кандидатов в возрасте от 14 лет выросло в апреле на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го года.

До этого, 16 апреля, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина заявила «Известиям», что спрос на работников старше 50 лет вырос в России. По ее словам, в марте работодатели направили соискателям старше 50 лет более 370 тыс. приглашений на свои вакансии. Это на 67% больше, чем в марте прошлого года, и в 2,5 раза больше, чем в марте 2021-го.