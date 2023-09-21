Эксперты объяснили рекордное число сделок на рынке недвижимости Москвы

По результатам января–августа текущего года число сделок по покупке недвижимости по договорам долевого участия (ДДУ) в Москве выросло на 13% по отношению к тому же периоду 2022-го, до 95,5 тыс. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра на официальном сайте. Там отметили, что это рекордный показатель. Опрошенные «Известиями» эксперты объяснили рост продаж, а также спрогнозировали ситуацию на рынке осенью и зимой.

«Рекордное число сделок на рынке недвижимости Москвы по итогам января–августа 2023 года связано в первую очередь с ажиотажным летним спросом. Сезон, который традиционно характеризуется снижением деловой активности, в этом году отметился небывалым числом сделок. Подобная ситуация связана с ослаблением курса национальной валюты, повышением ключевой ставки, увеличением минимального первоначального взноса, что заставило клиентов поторопиться с оформлением ДДУ и ДКП (договором купли-продажи. — Ред.) на текущих условиях. Кроме того, многие клиенты, даже совершающие покупки без привлечения ипотеки, предпочитают инвестировать в недвижимость на фоне социально-экономических колебаний», — рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

При этом он предположил, что спрос на вторичном рынке в ближайшей перспективе значительно сократится, потому что ставки по ипотеки от 14% являются заградительными для большинства клиентов. Однако, по его мнению, покупательская активность не сойдет на нет, так как клиенты будут стремиться приобрести квартиры с дисконтом, рассчитывая на последующее рефинансирование кредитов.

«В свою очередь, на первичном рынке спрос останется на стабильно высоком уровне. Даже повышение первого взноса по льготным программам до 20% не сможет охладить его. Связано это с тем, что в следующем году ожидаются еще более жесткие ограничения», — сказал он, добавив, что опасения резких изменений выступают основным стимулом повышенного спроса.

В свою очередь, девелопер авторского жилого кластера RDD в Новой Москве Владимир Щекин считает, что на рост продаж повлияла относительная стабилизация ситуации в экономике и общественной сфере в 2023 году, в связи с чем на рынок вернулись клиенты, которые отложили покупку в прошлом году.

«Вторым фактором стало расширение программы семейной ипотеки. Летом 2022 года в нее включили семьи с двумя и более детьми независимо от возраста первого ребенка. В связи с этим доля семейной ипотеки среди всех льготных выдач ипотеки выросла примерно с 20 до 50% в 2023 году. Семьям понадобилось примерно от шести месяцев до года, чтобы накопить средства на первоначальный взнос и воспользоваться обновленными условиями кредитования», — отметил он.

Эксперт не исключил, что этой осенью может наблюдаться новый рекорд на рынке жилья от застройщиков. Он связал это с резким повышением ставок на покупку вторичных квартир, так как на них не распространяется действие программ субсидирования ипотечных ставок.

«По нашим прогнозам, ставка по ипотеке на вторичном рынке жилья вырастет до 15% годовых. Это заставит многих покупателей к поиску жилья от застройщиков (как строящегося, так и готового), ведь в этом случае они могут претендовать на льготную ипотеку по ставкам около 5–8%. Активными останутся и непрофессиональные инвесторы, ведь рубль не укрепляется, а приобретение валюты затруднено. Вполне возможно, что 2023 год станет рекордным по числу сделок с застройщиками», — заключил Щекин.

В середине сентября эксперты агентства недвижимости Dolgov PRO сообщили «Известиям», что стоимость квартир в новостройках Московского региона к концу 2023 года может вырасти до 8%.