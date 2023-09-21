В конгрессе США объяснили отказ Зеленскому в выступлении занятостью

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти объяснил отказ в выступлении президенту Украины Владимиру Зеленскому перед американским конгрессом напряженным графиком работы парламентариев. Об этом 21 сентября сообщил телеканал NBC News.

«Времени для выступления перед конгрессом недостаточно, учитывая занятость законодателей», — приводит телеканал слова Маккарти.

Политик также указал на то, что украинский лидер выступал перед конгрессом в конце 2022 года. Тогда спикером палаты представителей была член Демократической партии Нэнси Пелоси.

В этот день американские СМИ сообщили, что на фоне провала контрнаступления украинской армии отношение конгрессменов к Зеленскому изменилось. Отмечается, что американские политики поубавили оптимизма в отношении финансирования Украины.

До этого, 19 сентября, Маккарти заявил, что не будет гарантировать Зеленскому новое финансирование, а потребует отчетность за уже предоставленную американскую помощь.

При этом 15 сентября советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан проинформировал, что президент США Джо Байден планирует встретиться с Зеленским 21 сентября в Вашингтоне.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.