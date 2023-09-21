ТАСС и «РИА Новости» сообщили о задержаниях за обстрел миротворцев России

Первые подозреваемые в гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе задержаны. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

Днем ранее автомобиль с военнослужащими российского миротворческого контингента подвергся обстрелу в районе населенного пункта Джанятаг во время возвращения с наблюдательного поста. Все находившиеся в машине военные погибли.

По данным источника, после инцидента был отстранен командир корпуса Вооруженных сил Азербайджана, чьи подчиненные подозреваются в обстреле миротворцев. Имена задержанных не уточняются.

Сейчас на месте продолжают работать российские и азербайджанские сотрудники следственных органов, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

Также в четверг состоялся телефонный разговор президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина. Азербайджанский лидер заявил, что в связи с гибелью миротворцев в Нагорном Карабахе будет проведено тщательное расследование. Кроме того, он подтвердил, что Азербайджан готов продолжать взаимодействовать с российским миротворческим контингентом для деэскалации в Карабахе.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» в регионе. Были нанесены удары по военным базам ВС Армении и военным объектам.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В начале августа 2023 года ситуация вокруг Нагорного Карабаха стала ухудшаться. Армия Азербайджана стала стягивать войска к границам, а переговоры между странами конфликта застопорились.