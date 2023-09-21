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В России завершается подготовка к отопительному сезону

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Фото: ТАСС/Кухмарь Кирилл
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Регионы завершают работу по подготовке к отопительному сезону, об этом заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

«Происходит пробный пуск, который требует сосредоточенной работы блока жилищно-коммунального хозяйства, энергетиков, управляющих организаций, особенно по проверке инженерных систем многоквартирных домов. Отдельного внимания требует вопрос безопасности газового оборудования и проверки вентиляционных систем в многоквартирных домах. Все соответствующие законодательные решения по газораспределительным организациям были приняты в этом году, поэтому прошу дополнительно отработать такую проверку», – отметил Файзуллин.

Мероприятие состоялось под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. На заседании обсуждались плановые задачи, стоящие перед строительным сектором страны, а также ход реализации нацпроектов и федеральных программ.

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Участники заседания обсудили также вопросы расселения аварийного жилья и реализацию программы комплексного развития территорий, добавили в Минстрое.

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