В России завершается подготовка к отопительному сезону

Регионы завершают работу по подготовке к отопительному сезону, об этом заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

«Происходит пробный пуск, который требует сосредоточенной работы блока жилищно-коммунального хозяйства, энергетиков, управляющих организаций, особенно по проверке инженерных систем многоквартирных домов. Отдельного внимания требует вопрос безопасности газового оборудования и проверки вентиляционных систем в многоквартирных домах. Все соответствующие законодательные решения по газораспределительным организациям были приняты в этом году, поэтому прошу дополнительно отработать такую проверку», – отметил Файзуллин.

Мероприятие состоялось под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. На заседании обсуждались плановые задачи, стоящие перед строительным сектором страны, а также ход реализации нацпроектов и федеральных программ.

Участники заседания обсудили также вопросы расселения аварийного жилья и реализацию программы комплексного развития территорий, добавили в Минстрое.