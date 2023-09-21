BBC: Залужный может стать фигурантом уголовного дела на Украине

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела по оставлению юга страны. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщила украинская служба Би-би-си со ссылкой на источники.

По сведениям службы, расследование было инициировано в апреле 2022 года. Причиной для расследования стала ненадлежащая организацией обороны в Херсонской области, которая не смогла остановить Вооруженные силы РФ.

При этом подозрения по этому делу пока никому не предъявлены, однако это может произойти уже в ближайшее время.

«Из надежных источников стало известно, что следователи уже допросили целый список генералов и представителей военного командования. Среди них — командующий сил обороны Сергей Наев, бывшие командующие группировкой войск «Юг» <…> а также командиры других военных формирований, входящих в состав этой группировки», — уточняется в материале.

По информации Би-би-си, Залужный также был опрошен следователями, однако процессуального статуса по делу о ненадлежащей обороне юга Украины у него нет. Однако служба допускает, что такой статус появится в будущем, учитывая тот факт, что в узких политических кругах расследование уже называют «делом Залужного».

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