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В НМА исключили рост цен на свинину в России из-за африканской чумы свиней

НМА: заявление о том, что свинина из-за АЧС может подорожать, не имеет оснований
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Национальной мясной ассоциации (НМА) заявили, что не ожидают роста цен на свинину из-за африканской чумы свиней (АЧС). Об этом «Известиям» 21 сентября сообщил глава ассоциации Сергей Юшин.

«Вирус АЧС присутствует на территории России уже 15 лет. За это время государство и бизнес наработали огромный опыт по обеспечению биобезопасности. Так, Россельхознадзором были созданы и внедрены системы компартментализации и регионализации по вирусу АЧС. Бизнес вкладывает огромные средства для поддержания и развития системы биобезопасности на своих предприятиях. В комплексе эти усилия позволяют держать ситуацию с АЧС на контролируемом уровне и обеспечивать ежегодный прирост производства свинины в 5–10%», — объяснил он.

Как уточнил Юшин, прежде всего риску заражения подвержены хозяйства с низким уровнем биобезопасности в личных подсобных и крестьянских хозяйствах.

«Заявление о том, что свинина из-за АЧС может подорожать в России на 10−20%, не имеет оснований, так как заявленные потери в 22,7 тыс. голов в пересчете на живой вес не превышают 3 тыс. т, что несопоставимо с приростом производства свинины в РФ», — подчеркнул эксперт.

Он привел данные, согласно которым, за восемь месяцев 2023-го в сельскохозяйственных организациях численность поголовья увеличилась более чем на 1 млн голов, а производство свинины в живом весе увеличилось более чем на 200 тыс. т.

«По итогу года ожидаем, что общее производство свинины в РФ превысит 6 млн т», — добавил глава НМА.

Кроме того, он отметил, что современная логистика и упаковка позволяют доставлять свинину из любого региона по всей территории России.

«Рынок не допускает пустоты. Если в одном из регионов предложение снизится от местных производителей, то оно будет компенсировано поставками из других регионов РФ после снятия карантинных ограничений», — заключил Юшин.

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Ранее, 21 сентября, в Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств России (АККОР) рассказали «Известиям», что ситуация с вирусом АЧС, сокращением поголовья, а также более выгодными продажами свинины на экспорт может привести к росту цен на мясо. При этом Федеральная антимонопольная служба в связи с таким заявлением выдала предостережение. В ФАС уточнили, что сообщения АККОР могут «быть восприняты как побуждение к повышению цен участниками рынка, а также спровоцировать ажиотажный спрос со стороны потребителей». В службе напомнили о запрете координации действий хозяйствующих субъектов-конкурентов, которое может привести к установлению или поддержанию цен.

При этом в Минсельхозе сообщили о снижении отпускных цен на свинину на 2%. В министерстве подчеркнули, что рост производства обеспечивает стабильную ситуацию на рынке свинины.

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