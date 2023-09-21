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Аграрии приступили к уборке сои в Рязанской области

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Уборка посевов сои стартовала в 12 районах Рязанской области. Об этом сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.

На текущий момент урожай собран на 3% посевных площадей. Кроме того, в Александро-Невском районе аграрии начали молотить подсолнечник на маслосемена.

Сбор урожая зерновых и зернобобовых — пшеницы, гороха, овса, ячменя и других культур — выполнен на 93% площадей, получено 2,5 млн т зерна. Средняя урожайность составляет 39,3 ц с гектара. В министерстве отмечают, что средний показатель урожайности за десять лет составляет 35,6 ц с гектара. Наибольшей урожайности — 53,6 ц и 47,8 ц с гектара — удалось добиться предприятиям в Александро-Невском и Сапожковском районах.

Уборка рапса выполнена на 72% площадей, картофеля — на 44% площадей. Овощи открытого грунта собраны на 36% площадей. Всего получено 114 тыс. т корнеплодов.

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