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На Урале задержали забаррикадировавшегося в подъезде мужчину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Терещенко Михаил
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В Каменске-Уральском Свердловской области задержали 43-летнего Максима Мальмина, который забаррикадировался в многоэтажке. Он получил ранение в ногу, сообщает «Известиям» источник в четверг, 21 сентября.

По словам собеседника, на месте работал специальный отряд быстрого реагирования. Кроме мужчины, никто не пострадал.

Его госпитализировали.

Ранее в этот день стало известно, что мужчина с похожим на пистолет предметом забаррикадировался в подъезде многоэтажки в Каменске-Уральском и угрожал покончить с собой.

Позднее источник «Известий» рассказал подробности. По его словам, мужчина угрожал покончить с собой, если супруга не пустит его домой. Отмечалось, что он является фигурантом уголовного дела об истязании (ст. 117 УК РФ), которое было возбуждено несколько дней назад.

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