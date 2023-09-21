На Урале задержали забаррикадировавшегося в подъезде мужчину

В Каменске-Уральском Свердловской области задержали 43-летнего Максима Мальмина, который забаррикадировался в многоэтажке. Он получил ранение в ногу, сообщает «Известиям» источник в четверг, 21 сентября.

По словам собеседника, на месте работал специальный отряд быстрого реагирования. Кроме мужчины, никто не пострадал.

Его госпитализировали.

Ранее в этот день стало известно, что мужчина с похожим на пистолет предметом забаррикадировался в подъезде многоэтажки в Каменске-Уральском и угрожал покончить с собой.

Позднее источник «Известий» рассказал подробности. По его словам, мужчина угрожал покончить с собой, если супруга не пустит его домой. Отмечалось, что он является фигурантом уголовного дела об истязании (ст. 117 УК РФ), которое было возбуждено несколько дней назад.