В Индии пассажир попытался открыть дверь самолета в воздухе

Мужчина, летевший рейсом авиакомпании Indigo из Хайдарабада в Агарталу в Индии, пытался открыть дверь самолета во время его посадки, за что был избит другими пассажирами и позже был арестован полицией. Об этом 21 сентября сообщает газета Times of India.

Издание отмечает, что нарушителем оказался 41-летний Бисваджит Дебнатх. Сначала он грубил бортпроводникам, затем предпринял попытку открыть дверь самолета. Экипаж оттащил его от двери, а затем другие пассажиры его избили.

После посадки самолета в Агартале дебошира передали полицейским, которые доставили его в больницу с травмами от избиения. Кроме того, медицинская помощь понадобилась и двум бортпроводникам.

В мае сообщалось об открытии двери самолета рейса авиакомпании Asiana Airlines. Дверь воздушного судна, вылетевшего с острова Чеджу Южной Кореи, открылась от касания пассажиром его рычага во время посадки в аэропорт Тэгу. По словам представителя авиакомпании, в результате инцидента никто не пострадал, но некоторые пассажиры были доставлены в больницу с проблемами дыхания из-за пережитого шока.