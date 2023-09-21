Отопительный сезон стартовал на территории Барнаула

Отопительный сезон официально начался на территории Барнаула. Запуск тепла в домах и объектах социальной сферы осуществляется по заявкам.

По данным на вечер 20 сентября, заполнены внутридомовые системы теплоснабжения более чем 2,5 тыс. домов, всех учреждений образования и 125 учреждений здравоохранения. Об этом сообщает altapress.ru. Ремонтные работы на сетях завершены. Заявки на подачу тепла подали 322 социальных объекта, от жилых домов заявки не поступали.

Запасы угля на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 превышают нормативы в пять раз. Кроме того, к началу сезона подготовлены 32 котельные.

Акты готовности к отопительному сезону получили почти 90% многоквартирных домов.

В мэрии отметили, что к выходным в Алтайском крае ожидается похолодание с дождями. Предполагается, что количество заявок на подключение тепла увеличится как среди социальных объектов, так и за счет жилых домов. Администрациям районов совместно с управляющими компаниями и ТСЖ рекомендовано организовать работы в выходные дни для оперативного подключения отопления.