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Эксперты узнали о планах россиян на покупку квартир

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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60% желающих приобрести жилье россиян планируют купить квартиру максимум через три года, показали результаты исследования сервисов «Ремонт со СберУслугами» и «Домклик».

По данным опроса, покупку квартиры планируют 30% респондентов, из них 8% заявили, что собираются приобрести квартиру в этом году, еще 15% — в следующем и 37% — в течение двух-трех лет.

При этом 40% опрошенных хотели бы купить двухкомнатную квартиру. Треть респондентов (30%) склоняются к приобретению трехкомнатной, а 17% предпочитают однокомнатную. 8% готовы купить квартиру с четырьмя комнатами.

Примерно половина (49%) участников исследования готовы потратить на покупку жилья до 5 млн рублей, 30% рассчитывают на сумму от 6 до 10 млн, а 17% респондентов готовы вложить свыше 11 млн рублей.

По данным аналитиков «Домклик», изучивших ипотечные сделки, в августе и первой половине сентября 2023 года наибольшим спросом в России пользовались однокомнатные квартиры: их приобрели 46,2% заемщиков. На втором месте — двухкомнатные квартиры (35,9%), на третьем — трехкомнатные (15,9%). Доля четырехкомнатных квартир составила 1,9%.

Медианная стоимость наиболее востребованных, однокомнатных, квартир составила 4,9 млн рублей на первичном рынке и 4 млн рублей на вторичном. Двухкомнатные квартиры покупали за 6,7 и 4,9 млн соответственно, трехкомнатные — за 8,4 и 5,7 млн, а четырехкомнатные — за 11,8 и 6,5 млн.

В проведенном в сентябре исследовании приняли участие более 3,5 тыс. человек из всех регионов страны.

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