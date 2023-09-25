«Сектор частного образования будет расти на фоне появления новых профессий»

Молодежь в России все чаще выбирает для получения диплома не привычные государственные, а частные вузы. О перспективах частного высшего образования в России «Известиям» рассказал ректор Университета «Синергия» Артем Васильев.

В ожидании государства

— «Синергия» является самым крупным частным вузом России. Каковы нынешняя ситуация на рынке частного образования в стране и дальнейшие перспективы?

— Частное высшее образование активно развивается во всем мире. Гарвард, Стэнфорд, Кембридж, Колумбийский университет — живые доказательства того, что частные вузы могут быть востребованы, а их выпускники конкурентоспособны на рынке труда.

Во всех странах мы можем видеть, как правительства стимулируют рост частного высшего образования и повышение конкуренции в этом секторе. В некоторых государствах полагают, что студенты могут выбрать более инновационные продукты и услуги по более низким ценам благодаря частным вузам. Все потому, что такие университеты более чутко и оперативно реагируют на меняющийся рынок труда. Они более гибкие в вопросах предоставления услуг и к тому же могут удовлетворить спрос иностранных студентов на высшее образование.

К сожалению, в России частный сектор не так развит. У нас частные вузы начали появляться лишь 20–30 лет назад, в 1990-е, в то время как в мире история частного образования насчитывает сотни лет. Сейчас в стране чуть более 200 частных вузов, причем их число сокращается. И здесь нам надо прибавлять, но в первую очередь качественно и лишь затем количественно.

Достижения частных вузов в России по ряду усредненных показателей сопоставимы, а в некоторых случаях превышают результаты работы государственных университетов, в частности по объему научных исследований и разработок в расчете на одного научно-педагогического работника, по средней зарплате преподавателей, общим доходам вуза и другим критериям.

Мы видим тренды, хорошо знаем запрос рынка труда, но к нам за экспертизой и советами государство пока не обращается.

Доступ к образованию

— Почему нельзя обойтись только государственными университетами? Зачем вообще развивать этот сектор?

— Должна быть доступность образования. Я считаю так, — если выпускник школы получил минимум баллов по ЕГЭ, он уже способен учиться в высшем учебном заведении. Ведь государство само нам говорит: вот баллы по ЕГЭ и, если выпускник школы их набрал, то он полностью освоил школьную программу.

Смотрите, абитуриент может поступить в вуз бесплатно на конкурсной основе. Только этот конкурс на разные специальности разный. На отдельных, приоритетных для государства направлениях количество бюджетных мест может быть больше. Соответственно, попасть на «бюджет» там будет проще. На менее важных с точки зрения государства направлениях это будет сложнее.

Если абитуриент не проходит по конкурсу, к его услугам — платные места в том же вузе. Либо в других — государственных или частных. Здесь наличие частных вузов является преимуществом. Высшее образование становится доступнее, поскольку университеты конкурируют за поступающих на коммерческой основе.

Частный сектор давно и широко представлен в нашей стране в сфере различных услуг. Мы же не удивляемся наличию частных медклиник или салонов красоты. Наоборот, мы зачастую идем туда за услугой, потому что рассчитываем на высокие качество и уровень сервиса.

Кстати, о качестве знаний наших студентов. В «Синергии» в этом году средний балл по ЕГЭ у поступавших был 73,1. В российских вузах в целом — 70,3 (по итогам 2022 года).

— Какие преимущества у частного образования?

— Частные вузы — более гибкие, они быстрее реагируют на запросы рынка. Знаете, как говорят, кто успел, тот и съел. «Синергия» открывает новые факультеты и оперативно корректирует образовательные программы по требованиям работодателей. Мы видим тренды рынка. Если специальность не востребована, мы ее закрываем. Если абитуриенты проявляют интерес к каким-то определенным направлениям, мы расширяем прием и открываем новые программы.

Мы ежегодно полностью пересматриваем все наши образовательные программы с учетом мнения работодателей. Согласитесь, нельзя спланировать, чему учить, на четыре года вперед. Именно поэтому каждый год мы актуализируем образовательные программы, — какие-то дисциплины убираются, какие-то добавляются. Мы не смотрим на нагрузку по кафедре, чтобы не обидеть кого-то, — мы смотрим на запросы рынка труда. И это огромный плюс для частных университетов.

Куда идут лучшие педагоги

— Как обстоят дела с преподавателями? Для новых программ нужны же педагоги.

— Это еще один жирный плюс частного университета. Мы не просто набираем новых сотрудников. Мы можем себе позволить лучших преподавателей-практиков, у которых запрос по зарплате выше среднего. Этот запрос вполне оправдан, поскольку они знают, как фактически работает рынок, какие требования предъявляются к кадрам в конкретной отрасли.

Мы делаем на таких педагогов большую ставку, потому что они дают студентам прикладные знания, а не теорию прошлого века. Они формируют у студента именно те профессиональные компетенции, которые ему нужны здесь и сейчас. Именно поэтому, например, в нашем университете более 60% студентов-третьекурсников работают. Просто они уже обладают минимальным набором профессиональных компетенций для того, чтобы начать свою карьеру.

В «Синергии» сейчас порядка 2 тыс. штатных преподавателей, а еще около тысячи совмещают с работой в своей отрасли. Более 80% штата — с ученой степенью кандидата или доктора наук.

Кроме того, частный сектор хорошо обеспечен материально-технически. У нас самые современные аудитории, удобные интерактивные доски, мощные компьютеры, дополнительная техника для новых программ. Я говорю об этом не потому, что хочу похвастаться. Речь идет о том, что хорошая материально-техническая база делает учебный процесс эффективным и интересным для студентов. Как можно обучать тому же графическому дизайну, виртуальной дополненной реальности или информационной безопасности без практики? Никак.

У частного вуза больше возможностей, поскольку нет обязательств проводить тендеры при закупках. Мы можем пригласить лучшую IT-команду, которая напишет нам под ключ программу и разработает удобные приложения. Например, в «Синергии» есть SRM-система и своя образовательная LMS-система. В LMS-систему внедрен искусственный интеллект, который отслеживает по мимике студента, в какой момент на вебинаре ему было интересно.

На основе этих данных мы составляем статистику и оцениваем эффективность работы преподавателя. Если из 60 человек ни один студент не проявил заинтересованность, — это повод обратить внимание на преподавателя и оперативно внести изменения в образовательный процесс. Мы используем новые технологии, в том числе для постоянного мониторинга преподавателей в аудиториях. Плюс каждый квартал проводим опросы студентов, чтобы оперативно находить проблемные точки.

Работа ждет выпускников

— Основным показателем эффективности вуза является трудоустройство выпускников. Вы взаимодействуете с работодателями?

— У нас трудоустроены 82% выпускников. Работают и 100% аспирантов. Цифры можно проверить — это данные Социального фонда России. Мы также привлекаем потенциальных работодателей к разработке образовательных программ и к экзаменам. Они оценивают, насколько наши курсы соответствуют реальным запросам рынка. Каждый год на Ученом совете университета мы пересматриваем содержание дисциплин.

Недавно на фоне санкций практически полностью пересмотрели программу по банковскому делу. Некоторые направления перепрофилировали с общемировой практики на азиатскую, поскольку сейчас вся экономика поворачивается на Восток. Это — пример гибкости и ориентации на рынок труда. Спланировать неизменный учебный курс на 4 года невозможно. Необходимо каждый год корректировать его и адаптировать в ответ на возникающие вызовы.

Кроме того, мы ушли от классического формата, когда студент ведет дневник практики. Зачем нужна эта бессмысленная писанина? Когда выпускник вуза придет в компанию, с него будут требовать реальные умения. Наши выпускники приходят с прикладными, нужными навыками.

Фото: пресс-служба Университета «Синергия» Ректор Университета «Синергия» Артем Васильев

— У вас есть какая-то обратная связь от студентов? Как они сами оценивают обучение в вузе?

— Ни один человек, который учился у нас, не высказывал какого-то недовольства. Все, кто говорит о нас плохо, ни разу не был в «Синергии». Вы, конечно, можете возразить, что каждый ректор думает так про свой университет. Но я говорю об этом, опираясь на факты. Мы изучали этот вопрос. Да, есть студенты, которые уходят по собственному желанию по разным причинам, но это нормальная практика для российских вузов. У нас процент ушедших очень низкий, да еще и сокращается несколько лет подряд. В 2022 году таких было 0,2%, а в этом — 0,15%.

Каждый квартал наши студенты проходят анкетирование. У них спрашивают, довольны ли они своим обучением или научной деятельностью. По итогам опроса я получаю детальную информацию по каждому факультету. Начиная с того, нравится ли студентам еда в столовой, и заканчивая отношением к работе преподавателей и сотрудников деканатов. Потом я выдаю ректорские поручения, выполнение которых отслеживает отдельное управление.

Обратная связь очень важна. Я должен в любой момент времени четко понимать, как дела у моих студентов, комфортно ли им в «Синергии», и, если нет, как это исправить. Так и работает частный университет.

Мы четко видим, что потребности абитуриентов изменились. 10 лет назад они просто хотели получить «корочку». Сейчас выпускник школы либо вообще не идет в вуз, либо идет туда с тем, чтобы потом построить успешную карьеру.

Международный уровень

— У «Синергии» много зарубежных партнеров. Какие планы дальнейшей международной экспансии у университета?

— Даже сейчас, во время санкций, когда по сути весь мир на нас ополчился, в «Синергию» поступают ребята из недружественных стран. У нас учатся ребята из Эстонии, Канады, Испании, Германии, Латвии, Литвы. Просто они понимают, что российское образование — самое сильное. Например, в Эмиратах, где у нас функционирует филиал, российский диплом очень ценят.

Мы планируем наращивать свою международную экспансию — идти в Латинскую Америку, в африканские страны. Сейчас прорабатываем возможность открытия филиалов в Мали, Алжире, Марокко. Мы также рассматриваем азиатские страны — Индию, Китай, Бразилию, Индонезию, Бангладеш. Но для того, чтобы выйти на рынок, сначала мы проводим глубокую аналитику страны, изучаем спрос и только после этого принимаем решение.

Если говорить в целом про рынок, то сейчас обсуждается идея открытия за рубежом межвузовского кампуса с российским образованием, где может быть представлено большинство крупных вузов России. И «Синергия», обладая соответствующими компетенциями, могла бы выступить оператором этой истории. Поскольку университет применяет бизнес-подход, мы сможем реализовать эту инициативу максимально эффективно.

— Как Вы считаете, можно ли полностью заменить офлайн-обучение на онлайн?

— Нет, нельзя. Не все люди способны воспринимать онлайн-обучение — кому-то нужно живое общение с преподавателем. Это первый момент. Второй связан со спецификой специальности. Не все направления можно переводить в дистанционный формат, например, медицину.

— Каким будет частное образование через 20 лет?

— Сектор частного образования будет расти по многим причинам: изменение возрастной структуры населения, возникновение новых отраслей и профессий, развитие текущего тренда на обучение в течение всей жизни и так далее. Все это будет требовать оперативной реакции университетов, и у частного образования здесь есть преимущества.

Многие авторитетные вузы мира являются негосударственными, но им всем так или иначе помогает государство. К сожалению, в настоящее время в России наблюдается определенная изолированность частного сектора высшего образования от государственных решений, определяющих политику развития системы высшего образования в целом. Частные университеты в России в подавляющем большинстве случаев не получают преференции со стороны государства и не вовлекаются в реализацию национальных программ по поддержке развития высшего образования. Но именно частные университеты могут быть более эффективными просто потому, что они умеют считать каждую копейку и распределять имеющиеся ресурсы.

Чтобы донести позицию представителей отрасли до государства, в России создали Ассоциацию негосударственного образования. В нее также входит Университет «Синергия». Ассоциацию возглавляет авторитетный эксперт в сфере образования — Любовь Духанина. Еще одно важное направление работы Ассоциации — выявление частных образовательных организаций, дающих некачественное образование. Я надеюсь, что организация поможет устранить с рынка игроков, которые формируют негативное представление обо всех частных вузах.

В то же время очень многое зависит от нас самих — от всех участников частного сектора высшего образования. Если мы будем показывать и доказывать, что даем качественное образование, к нам будут приходить. И такой тренд уже прослеживается.