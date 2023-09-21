Дочь погибшего в Карабахе миротворца РФ рассказала, как узнала о смерти отца

Дочь одного из погибших в Нагорном Карабахе российских миротворцев 21 сентября рассказала, как узнала о смерти отца, заместителя командующего контингента РФ в регионе Ивана Ковгана.

В беседе с ИА Regnum Дарья поделилась, что ей сообщили об этом по телефону. Девушка призналась, что ей тяжело об этом говорить.

«Связи с отцом по телефону не было. Мы не общались из-за этого последнее время», — отметила Дарья.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод военнослужащих Армении оттуда.

20 сентября власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня в одностороннем порядке. Стороны заявили о полном прекращении боевых действий с 13:00. Минобороны РФ подтвердило данную договоренность.

В оборонном ведомстве России также отметили, что с начала боевых действий в Нагорном Карабахе российским миротворцам удалось спасти 3154 человека, из них 1428 детей.

В тот же день автомобиль с военнослужащими российского миротворческого контингента подвергся обстрелу в районе населенного пункта Джанятаг. Находившиеся в машине военные погибли.

На следующий день азербайджанский лидер Ильхам Алиев выразил глубокие соболезнования по этому поводу в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

Тогда некоторые СМИ сообщили о задержании первых подозреваемых в гибели российских миротворцев. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что по факту случившегося ведется следствие.