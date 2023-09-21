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В ЭИСИ рассказали об образовательном курсе «Основы российской государственности»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Москве прошло заседание круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), в рамках которого 21 сентября специалисты рассказали о новом образовательном курсе «Основы российской государственности».

Курс представил профессор МГУ, научный руководитель проекта «ДНК России» Андрей Полосин, отметив, что актуальность данного направления у преподавательского состава возникла не в 2022-м или 2023-м году, а существенно раньше.

«Была необходимость создания курса, который бы позволял передать студентам систему знаний о том, что такое российское государство. О том, когда и в связи с чем государство можно называть государством-цивилизацией. И о том, какие мировоззренческие комплексы и ценностные определения лежат в его основе. А также, какое будущее для страны в связи с этим может ожидаться в рамках общецивилизационных вопросов, которые происходят в мире», — сообщил он.

По словам Полосина, курс сформировался в результате совместного творчества более чем 3,5 тыс. преподавателей. Он отметил, что полученный в ходе него комплекс знаний позволит студенту научиться производить операцию оценивания и сформировать ценности, которые «человек формирует в своей жизни в любом случае, вне зависимости от того, какие именно знания он получает».

«Это и про свободы, и про гражданское общество, и про экономику, про культуру, что не менее важно, искусство и достижения. Чтобы было представление о том, насколько богата и объемна эта тема, мы сейчас имеем три пособия, которые, совпадая по основным параметрам и подходам, тем не менее, отличаются в своем содержании, не говоря уже об объеме», — отметил он, показав учебную литературу.

Профессор также подчеркнул, что курс решает самую главную сейчас задачу — создания смыслового хаба для студента, который пришел после школы в вуз, и на первом курсе должен воспринять необходимый объем информации, касающийся организации общественной жизни страны, работы системы власти, ценностных оснований и отношений к общецивилизационным процессам, которые происходят в мире.

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Ранее, 6 сентября, курс «Основы российской государственности» презентовало Министерство науки и высшего образования совместно с администрацией президента. Отмечалось, что задача дисциплины — сформировать «систему координат, в которой российская молодежь будет жить и развиваться». Предложенная президентом России Владимиром Путиным концепция начала свою разработку еще в прошлом году и является только началом долгосрочной системной работы по развитию молодого поколения — понимания роли места себя и своей страны в современном мире.

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