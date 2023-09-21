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Путин по ВКС открыл технопарк профессионального образования в Калуге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент России Владимир Путин 21 сентября по видео-конференц-связи (ВКС) принял участие в открытии федерального технопарка профессионального образования в Калуге.

Так, главу государства попросили дать разрешение на открытие технопарка. В свою очередь, Путин согласился и принял участие в мероприятии.

«Коллеги, друзья, здесь было сказано о том, что вы занимаетесь вопросами подготовки профессионалов высокого уровня, и я хочу подтвердить, что так оно, наверняка, и будет», — сказал российский лидер.

Путин также поблагодарил всех, кто участвовал в создании технопарка и тех, кто будет работать в учреждении. По его словам, 10 тыс. специалистов в год, которые пройдут подготовку в этом центре, станут заметным вкладом в кадровое обеспечение для российской экономики.

Во время открытия технопарка Путин находился в Великом Новгороде на выставке, посвященной системе среднего профессионального образования. По видеосвязи Путину также показали оборудование и аудитории нового учреждения.

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Кроме того, будет создан новый механизм компенсации инвестиций бизнесу

Ранее в этот день президент посетил центр поддержки участников спецоперации и их семей «Возвращение». Помимо этого, запланировано заседание президиума Госсовета по теме развития рынка труда в России. Глава государства также запланировал встречу с победителями чемпионата высоких технологий.

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