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Правительство временно ограничило экспорт бензина и дизельного топлива

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Правительство ввело временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Постановление подписал 21 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин, оно опубликовано на сайте правительства.

Как отмечается в документе, решение принято, чтобы стабилизировать цены на топливо на внутреннем рынке.

Ограничения также поспособствуют насыщению площадки для продажи и покупки нефтепродуктов, что в последствии сможет снизить цены для потребителей.

В документе не указывается, сколько будет длиться данный запрет.

При этом уточняется, что уже выросли нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива. Также организован ежедневный мониторинг закупок продукта для сельхозпроизводителей.

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Ранее, 20 сентября, вице-премьер России Александр Новак отметил, что в стране отсутствует дефицит топлива, а проблемы с наполнением рынка были решены ранее. По его словам, оптовые цены на продукт пошли вниз, и площадка балансируется.

В тот же день глава «Газпром нефти» Александр Дюков допустил возникновение дефицита топлива в РФ. По его мнению, заградительная пошлина на продукт в стране может создать его излишки на внутреннем рынке в краткосрочной перспективе, а в дальнейшем это может привести к его нехватке.

1 сентября Минэнерго сообщало «Известиям», что разработаны меры для стабильного обеспечения моторными топливами субъектов России.

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