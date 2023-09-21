Нулевую смертность зарегистрировали на водоемах Липецка

За минувший купальный сезон на водоемах Липецка не утонул ни один человек. Об этом сообщает GOROD48 со ссылкой на городское управление по делам ГО и ЧС.

На всех официальных пляжах и на Силикатных озерах, где нет организованных мест отдыха, работали спасательные посты. Несчастных случаев на воде удалось избежать.

Начальник городских курсов управления по делам ГО и ЧС Андрей Махортых отметил, что в 2022 году в городе утонули 12 человек. Все они купались в необорудованных местах. Предполагается, что сезон 2023 года обошелся без происшествий из-за дождей и прохлады, которые не способствовали пляжному отдыху.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области открыли первый сертифицированный арктический пляж. Предполагается, что площадка станет хорошим местом для отдыха и наблюдения за северным сиянием.