Почти 4 тыс. человек заболели ОРВИ в Псковской области за неделю

В Псковской области за минувшую неделю 3991 человек заразился острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Заболеваемость остается ниже эпидемического порога на 30,8%.

Почти половина заболевших — дети. Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в Пскове, Великих Луках, Плюсском, Стругокрасненском, Невельском, Дновском, Красногородском и Порховском районах. Об этом сообщает Псковская лента новостей.

На территории Пскова зарегистрировано 2,1 тыс. случаев болезни. Случаи гриппа не выявлены.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Елены Припутенко, ситуация по заболеваемости в Псковской области остается стабильной. Сезонное увеличение числа заболевших связано с формированием школьных и рабочих коллективов после работы, пишет Псковское агентство информации. Восемь классов в пяти школах, а также 11 групп в организациях среднего профессионального образования закрыты на карантин.