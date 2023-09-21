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Движение грузовиков ограничат в Якутске

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В Якутске ограничат движение большегрузной техники. Вопрос обсуждался на общественных слушаниях, организованных Общественной палатой Якутска.

Как пишет ИА YakutiaMedia со ссылкой на городское управление транспорта и дорожного хозяйства, согласно постановлению окружной администрации города, организована схема движения грузовиков с массой более 3,5 т по направлениям: улица 50 лет Советской Армии – улица Б. Чижика – улица Хабарова – улица Чернышевского – Покровский тракт и в обратном направлении, а также Покровский тракт – улица Автодорожная – улица Красильникова – улица Лермонтова – улица Петровского – Хатынг-Юряхское шоссе – Вилюйский тракт и в обратном направлении. В эту схему также включены Вилюйский тракт – Объездное шоссе – Окружной шоссе – Автострада 50 лет Октября – улица Можайского – улица Экспериментальная и в обратном направлении.

В случае если большегрузным автомобилям необходимо проехать по другим дорогам, организаторы движения подадут заявление через сайт ФКУ «Росдормониторинг» и укажут в нем предполагаемый маршрут движения. Далее его согласуют.

Соответствующие дородные знаки, запрещающие въезд грузовиков, установлены. Продолжаются работы по установке камер фото- и видеофиксации на дорогах Якутска.

На слушаниях специалисты отмечали, что меры, в том числе ввод ограничений для большегрузов, направлены на разгрузку центральной части города и увеличение пропускной способности основных улиц. Они не должны наносить ущерб деятельности предпринимателей, уточняет ИА SakhaNews.

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