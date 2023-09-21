Вход судов в море ограничили в Териберке и Печенгском округе

Выход маломерных судов ограничили в акватории Баренцева моря в Мурманской области из-за непогоды. Об этом сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на информацию от местных администраций.

На территории Териберки введен режим повышенной готовности. В ближайшие сутки ожидается усиление южного и юго-восточного ветра до 15–20 м/с. Из-за этого в южной части Баренцева моря высота волн может достигнуть 1,5 м. Режим будет действовать до конца суток 22 сентября.

Также ограничение введено на территории Печенги и Лиинахамари. Оно продлится до 12 часов 24 сентября.

В местах традиционного выхода рыбаков на лодках власти намерены организовать патрулирование.