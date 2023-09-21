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Предприятие в Липецкой области оштрафовали за загрязнение почвы

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Предприятие в Липецкой области выплатит штраф в размере 250 тыс. рублей за загрязнение почвы. Кроме того, прокуратура требует компенсировать нанесенный ущерб в размере 11 млн рублей.

По данным LipetskMedia, усманское предприятие оказывает услуги по сбору, транспортировке и передаче фабрикам отходов разных классов опасности для последующей утилизации. Компания нарушила свои обязательства и оставила мусор на плодородной земле. Площадь свалки составила больше 3,3 тыс. кв. м. В прокуратуре уточнили, что место оставления отходов не было защищено от внешних воздействий.

Ущерб окружающей среде оценивается более чем в 11 млн рублей. Прокуратура направила в суд иск об обязательстве компании приостановить деятельность по размещению на участке отходов и о взыскании вреда, причиненного почве. Кроме того, возбуждено дело об административном нарушении требований в области охраны окружающей среды. Нарушитель привлечен к ответственности с наказанием в виде штрафа.

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