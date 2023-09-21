Эксперт рассказал об ожиданиях от встречи лидеров КНР и РФ

Планирующаяся встреча президента РФ Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина приведет к важным результатам для развития российско-китайского стратегического партнерства, считает директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев. Об этом он рассказал «Известиям» 21 сентября.

«Президент РФ наверняка выступит на мероприятиях третьего международного форума «Один пояс — один путь». Руководителям двух стран есть что обсудить в контексте этого юбилейного форума — прежде всего вопросы формирования дорожной карты сопряжения двух проектов, «Пояса и пути» и Евразийского экономического союза», — отметил эксперт.

Как он уточнил, лидеры двух стран обсудят и вопросы двустороннего взаимодействия в политической и экономической сферах, в том числе, вероятно, будет затронут вопрос амбициозного проекта строительства газопровода «Сила Сибири – 2». При этом в сфере международного сотрудничества ожидаются консультации по вопросам дальнейшего развития Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС в контексте их расширения.

«Можно быть уверенными, что встречи двух лидеров в Пекине приведут к новым важным результатам для развития российско-китайского стратегического партнерства», — заключил Бабаев.

Накануне российский президент встретился с главой МИД Китая Ван И и подтвердил свой визит в КНР в октябре по приглашению китайского лидера Си Цзиньпина. Это станет первой зарубежной поездкой главы государства в 2023 году. При этом председатель КНР передал через Ван И российскому лидеру «искренний привет и добрые пожелания».