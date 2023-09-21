Реклама
Прямой эфир
Мир
Руперт Мердок покидает свой пост председателя Fox Corporation
Общество
Путин посетил центр поддержки участников СВО в Великом Новгороде
Мир
Посольство РФ осудило решение Болгарии выслать настоятеля подворья РПЦ
Мир
В Швейцарии ввели штраф за ношение закрывающей лицо одежды
Мир
Украинские СМИ подтасовали видео выступления Зеленского в ООН
Мир
В ЕС заявили об отсутствии решения по санкциям в отношении Азербайджана
Мир
Херш рассказал о сомнениях США в возможности прорыва ВСУ российской обороны
Мир
Венгрия намерена блокировать попытки ЕС наложить санкции на атомную отрасль РФ
Мир
Пентагон предостерег ВСУ от использования оружия США в атаках по РФ
Армия
Российские силы отразили пять атак ВСУ на донецком направлении
Общество
В ДТП в Амурской области погибли шестеро женщин
Мир
Киев получил 10 шведских танков с обученными украинскими экипажами
Мир
В МИД РФ заявили о маловероятном улучшении отношений США и Ирана
Мир
В Баку допустили подписание мирного договора после встречи в Евлахе

Голикова допустила сокращение работников 30–39 лет по демографическим причинам

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число высококвалифицированных и наиболее востребованных работников в возрасте 30–39 лет в ближайшее время на российском рынке труда может сократиться на треть. О существующей проблеме 21 сентября заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она отметила, что правительство пугает такой дисбаланс возрастных работников, который начинается складываться в силу демографических причин.

«30–39 лет — это самый востребованный персонал, он самый готовый к изменениям, к восприятию нового, высококвалифицированный. Но <...> их количество сокращается в ближайшее время на 30%, но растет количество молодых и более возрастных», — сообщила вице-премьер журналистам перед заседанием президиума Госсовета по рынку труда.

По словам Голиковой, правительству предстоит оценить не только потенциал трудовых ресурсов, но и количество образовавшихся сводных рабочих мест. А также то, каким образом модернизировать и перестроить отраслевые стратегии, чтобы закрывать существующие потребности в персонале указанного возраста не только человеческими ресурсами, но и с помощью современных технологий и роботизации.

Зрелый опыт: где востребованы пенсионеры и как им найти работу
В определенных отраслях пожилых сотрудников ценят больше, чем молодых

Ранее, 16 апреля, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина заявила «Известиям», что спрос на работников старше 50 лет вырос в России. По ее словам, в марте работодатели направили соискателям старше 50 лет более 370 тыс. приглашений на свои вакансии. Это на 67% больше, чем в марте прошлого года, и в 2,5 раза больше, чем в марте 2021-го.

Отмечалось, что работодатели обращают внимание на такие плюсы возрастных работников, как их жизненный опыт, умение найти общий язык с коллективом, способность выстроить эффективные коммуникации, отсутствие завышенных зарплатных ожиданий, готовность к компромиссам.

В мае управляющий директор платформы «Авито Работа» Артем Кумпель рассказал, что в России увеличился спрос и на молодых сотрудников. Количество вакансий для кандидатов в возрасте от 14 лет выросло в апреле на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го года. Тенденцию подтвердили и в hh.ru: по их данным, в марте этого года работодатели отправили соискателям возраста 14–18 лет на 75% больше приглашений на собеседования, чем годом ранее.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023