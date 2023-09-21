Голикова допустила сокращение работников 30–39 лет по демографическим причинам

Число высококвалифицированных и наиболее востребованных работников в возрасте 30–39 лет в ближайшее время на российском рынке труда может сократиться на треть. О существующей проблеме 21 сентября заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она отметила, что правительство пугает такой дисбаланс возрастных работников, который начинается складываться в силу демографических причин.

«30–39 лет — это самый востребованный персонал, он самый готовый к изменениям, к восприятию нового, высококвалифицированный. Но <...> их количество сокращается в ближайшее время на 30%, но растет количество молодых и более возрастных», — сообщила вице-премьер журналистам перед заседанием президиума Госсовета по рынку труда.

По словам Голиковой, правительству предстоит оценить не только потенциал трудовых ресурсов, но и количество образовавшихся сводных рабочих мест. А также то, каким образом модернизировать и перестроить отраслевые стратегии, чтобы закрывать существующие потребности в персонале указанного возраста не только человеческими ресурсами, но и с помощью современных технологий и роботизации.

Ранее, 16 апреля, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина заявила «Известиям», что спрос на работников старше 50 лет вырос в России. По ее словам, в марте работодатели направили соискателям старше 50 лет более 370 тыс. приглашений на свои вакансии. Это на 67% больше, чем в марте прошлого года, и в 2,5 раза больше, чем в марте 2021-го.

Отмечалось, что работодатели обращают внимание на такие плюсы возрастных работников, как их жизненный опыт, умение найти общий язык с коллективом, способность выстроить эффективные коммуникации, отсутствие завышенных зарплатных ожиданий, готовность к компромиссам.

В мае управляющий директор платформы «Авито Работа» Артем Кумпель рассказал, что в России увеличился спрос и на молодых сотрудников. Количество вакансий для кандидатов в возрасте от 14 лет выросло в апреле на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го года. Тенденцию подтвердили и в hh.ru: по их данным, в марте этого года работодатели отправили соискателям возраста 14–18 лет на 75% больше приглашений на собеседования, чем годом ранее.