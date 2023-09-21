Реклама
Прямой эфир
Мир
Руперт Мердок покидает свой пост председателя Fox Corporation
Общество
Путин посетил центр поддержки участников СВО в Великом Новгороде
Мир
Посольство РФ осудило решение Болгарии выслать настоятеля подворья РПЦ
Мир
В Швейцарии ввели штраф за ношение закрывающей лицо одежды
Мир
Украинские СМИ подтасовали видео выступления Зеленского в ООН
Мир
В ЕС заявили об отсутствии решения по санкциям в отношении Азербайджана
Мир
Херш рассказал о сомнениях США в возможности прорыва ВСУ российской обороны
Мир
Венгрия намерена блокировать попытки ЕС наложить санкции на атомную отрасль РФ
Мир
Пентагон предостерег ВСУ от использования оружия США в атаках по РФ
Армия
Российские силы отразили пять атак ВСУ на донецком направлении
Общество
В ДТП в Амурской области погибли шестеро женщин
Мир
Киев получил 10 шведских танков с обученными украинскими экипажами
Мир
В МИД РФ заявили о маловероятном улучшении отношений США и Ирана
Мир
В Баку допустили подписание мирного договора после встречи в Евлахе

Прокуратура контролирует расследование ДТП с шестью погибшими в Приамурье

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура Амурской области взяла на контроль расследование крупного ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором погибли шесть человек. Пять пассажиров скончались на месте, шестой умер в больнице. Водителя маршрутки госпитализировали.

Как уточняет ИА PriamurMedia, на место происшествия выезжал прокурор Сковородинского района, чтобы координировать действия силовых органов.

Управление МВД РФ по Амурской области возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Амурская служба новостей со ссылкой на СУ СКР по региону новостей пишет, что уголовное дело по факту аварии передали из полиции в следственный отдел по району. На место ДТП направили следователя-криминалиста.

Авария случилась вечером 20 сентября на 8-м км от развязки у села Большой Невер. Водитель автомобиля Toyota Noah не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя грузовыми автомобилями.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023