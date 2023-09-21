Прокуратура контролирует расследование ДТП с шестью погибшими в Приамурье

Прокуратура Амурской области взяла на контроль расследование крупного ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором погибли шесть человек. Пять пассажиров скончались на месте, шестой умер в больнице. Водителя маршрутки госпитализировали.

Как уточняет ИА PriamurMedia, на место происшествия выезжал прокурор Сковородинского района, чтобы координировать действия силовых органов.

Управление МВД РФ по Амурской области возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Амурская служба новостей со ссылкой на СУ СКР по региону новостей пишет, что уголовное дело по факту аварии передали из полиции в следственный отдел по району. На место ДТП направили следователя-криминалиста.

Авария случилась вечером 20 сентября на 8-м км от развязки у села Большой Невер. Водитель автомобиля Toyota Noah не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя грузовыми автомобилями.