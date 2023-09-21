Пожар в частном доме в Туапсе унес жизни двух человек

В Туапсе специалисты устанавливают обстоятельства пожара в частном доме, во время которого погибла супружеская пара. Их 24-летняя дочь сумела выбраться из горящего здания.

Инцидент произошел вечером 20 сентября в поселке Новомихайловском. Спасателям о пожаре сообщили соседи, пишет ИА KrasnodarMedia со ссылкой на СУ СКР по региону.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная электропроводка. Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и проводят экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге в причастности к возгоранию надворных построек в микрорайоне Южном подозревают 13-летнего мальчика. Сотрудники полиции выяснили, что мальчик с помощью зажигалки поджег сухую листву возле нежилых построек. По данным МЧС, площадь пожара составила около 220 кв. м. Погибших и пострадавших нет.