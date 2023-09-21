В системе водоснабжения Керчи снизят давление из-за ремонтных работ

Аварийно-ремонтные работы проводят на магистральном водоводе Ду-900 мм в четверг, 21 сентября. В связи с этим в Керчи, Ленинском и Кировском районах будет снижено давление водоснабжения, сообщает ГУП «Вода Крыма».

Работы продлятся до 18:00 того же дня, пишет ИА «Крыминформ». Также в пресс-службе уточнили, что речь идет именно о Кировском и Ленинском районах Крыма, а не административных районах Керчи, которые существовали до 1988 года.

Днем ранее сообщалось, что в Бахчисарайском районе Крыма на участке дороги Песчаное – Почтовое ограничено движение грузовиков, тракторов и автотранспорта массой более 3,5 т. Причина введения ограничений — ремонтные работы.