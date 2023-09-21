Дело возбудили после смертельного ДТП с маршруткой в Приморье

Прокуратура Анучинского района Приморского края возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором погиб один человек. В этой аварии также пострадали еще два человека.

Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональную прокуратуру, ДТП произошло утром 21 сентября на 61-м км дороги Осиновка – Рудная Пристань. В районе села Анучино водитель Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом, перевозившим работников местного предприятия.

В результате пассажир иномарки погиб на месте, водителя и второго пассажира госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Еще семь пассажиров автобуса и сам водитель не пострадали.

Ранее, 21 сентября, сообщалось, что в аварии на федеральной автодороге А-360 «Лена» в Сковородинском районе Амурской области погибли шестеро женщин. Водитель Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя едущими навстречу грузовыми тягачами Volvo.