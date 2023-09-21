Отношение американского истеблишмента к президенту Украины Владимиру Зеленскому резко изменилось на фоне безрезультативного контрнаступления украинской армии. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщил репортер-исследователь Блез Мелли в статье для Responsible Statecraft.

«На поле боя контрнаступление Украины не принесло тех результатов, которые предсказывали многие аналитики и официальные лица, что повышает вероятность затяжного конфликта», — пишет Мелли.

Он также указал на растущее недовольство помощью Киеву со стороны Республиканской партии и ее представителей в обеих палатах конгресса США.

В частности, консерваторы в палате представителей пригрозили не согласовать бюджет в случае невыполнения ряда требований, в том числе отказа от практики «пустых чеков».

Кроме того, Мелли указал на результаты опроса CNN, проведенного в прошлом месяце, согласно которым 71% республиканцев выступают против санкционирования конгрессом США нового финансирования для Украины.

21 сентября стало известно, что журналист издания Foreign Policy Джек Детч предупредил о том, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталось не более шести недель до того, как боевики перестанут быть способными активно продолжать вести боевые действия.

12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что результатов контрнаступления Украины нет. По его словам, потери противника составили 71,5 тыс. человек и 543 танка. При этом Киев пойдет на переговоры, только когда его ресурсы будут близки к исчерпанию, при этом Киев использует переговоры лишь для восполнения резервов, уточнил российский лидер.

11 сентября Зеленский заявил, что контрнаступление украинской армии — не кино и не будет иметь хеппи-энда. При этом он подтвердил, что ВСУ несут большие потери.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.