Эксперты назвали изменения на валютном рынке после допуска иностранных инвесторов

Правительство Российской Федерации утвердило список из более чем 30 дружественных и нейтральных стран, банки и брокеры которых будут допущены к торгам на российском валютном рынке и на рынке производных финансовых инструментов. Опрошенные «Известиями» эксперты 21 сентября рассказали, какими будут последствия такого решения.

«Это очень позитивная информация для российского фондового рынка. Чем больше на рынке участников, тем более он ликвидный, на рынке оборачивается больше капитала. Для того чтобы понять, на сколько участников может вырасти рынок, необходимо понять, кто будет добавлен в список дружественных и нейтральных стран. Но судя по тому, что прогнозируется более 30 стран, то количество участников может значительно вырасти», — отметил директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов.

Он предположил, что сначала объемы торгов будут расти медленно в виду того, что компаниям необходимо будет построить инфраструктуру, проработать юридическую базу, однако со временем торги могут достичь существенных объемов.

В свою очередь, ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова добавила, что допуск иностранных банков и брокеров из дружественных стран к валютным торгам на Мосбирже поможет создать механизм для сглаживания колебаний обменных курсов валют.

Эксперт обратила внимание на то, что в РФ из валют дружественных стран наиболее востребован юань, так как он является одной из мировых резервных валют. Остальные валюты «мягкие», и они пользуются намного меньшим спросом.

«Остальные валюты дружественных стран не слишком востребованы в России, поэтому на Мосбирже им нужны маркет-мейкеры, в качестве которых к торгам будут допущены банки и брокеры из соответствующих стран. Чем ликвиднее будут валюты дружественных стран, тем удобнее будет в них осуществлять платежи за экспорт и импорт», — объяснила она.

По мнению аналитика, оборот торгов валютами дружественных стран на Московской бирже может вырасти в среднем как минимум на 25–50%, в то же время число участников рынка может увеличиться незначительно — их рост в первые месяцы после постановления правительства РФ может быть не более чем на 5–10%.

«Но спекулятивная активность будет очень высокой. На курс рубля влияние будет достаточно большим, однако присутствие маркет-мейкеров на валютном рынке может сглаживать резкие колебания как рубля, так и котировок валют дружественных стран», — подчеркнула Мильчакова.

При этом руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов считает, что выход иностранных инвесторов не окажет сильного воздействия на российский рынок.

«Причин может быть несколько: многие страны из списка не имеют развитого финансового рынка внутри страны (если он не развит внутри, то вряд ли стоит ожидать притока инвесторов из этой страны во внешние рынки). Если всё же внутренний рынок у некоторых стран развит, то вряд ли они захотят активно участвовать в торгах на менее знакомом для них российском рынке», — сказал он.

Однако, по его словам, такие возможности могут заинтересовать компании, с которыми Россия теперь начала вести активную внешнюю торговлю в дружественных валютах (в первую очередь организации из Турции и Китая), которые могу использовать инфраструктуру российской биржи для проведения валютных операции или использовать инструменты срочного рынка для хеджирования валютных позиций.

«Многие деловые партнеры при совершении валютно-обменных операций привыкли работать со своими банками и брокерами, поэтому возможность таким организациям напрямую быть участниками торгов валютной секции Московской биржи существенно упрощает выстраивание торговых взаимоотношений между российскими компаниями и торговыми компаниями из дружественных стран», — уточнил Леснов.

Эксперт предположил, что иностранные инвесторы смогут быть допущены до торгов акциями и облигациями на российском рынке на горизонте 6–12 месяцев.

Ранее, 31 июля, советник генерального директора управляющей компании ПСБ Николай Рясков спрогнозировал рост числа розничных инвесторов на российском фондовом рынке по мере дальнейшего увеличения ценных бумаг, в первую очередь рынка акций.