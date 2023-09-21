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Руперт Мердок покидает свой пост председателя Fox Corporation

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Фото: AP/Invision/Evan Agostini
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92-летний Руперт Мердок проинформировал коллег в письме от 21 сентября, что уходит со своего поста председателя Fox Corporation и исполнительного председателя News Corp на должность почетного председателя Fox Corporation и News Corp, сообщает Fox News.

Мердок отметил, что у него отменное здоровье и его уход связан с другими причинами.

«Для меня настало время брать на себя разные роли», — уточнил он в тексте письма.

Официально он осуществит переход в ноябре, а его сын Лахлан станет единоличным председателем обеих компаний.

Руперт Мердок основал компанию Fox Corporation в 1979 году. В 2013 году компанию пришлось разделить на две части из-за скандала с прослушиванием телефонных разговоров политиков, в центре которой оказалась компания Мердока. В результате образовались две компании: 21st Century Fox и News Corp. Первая основывается на сфере развлечений и ТВ-вещания, а вторая делает упор на печатный бизнес.

Медиаимперия Мердока включает в себя и канал Fox News, который был запущен в 1996 году под управлением News Corp и быстро зарекомендовал себя как лидер в области круглосуточного освещения новостей.

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