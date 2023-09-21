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Что дает карта москвича и кто может ее получить в 2023 году

По карте москвича можно получать скидки и записаться к врачу
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Фото: Департамент информационных технологий города Москвы
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Социальная карта москвича появилась в 2002 году и сперва использовалась как проездной для льготников. Однако со временем ее функции заметно расширились. Какие возможности дает карта и как ее оформить в 2023 году, читайте в материале «Известий».

Социальная карта москвича – 2023: для чего нужна

Карта москвича — это именная пластиковая карта, которая выдается жителям Москвы. Она дает право на бесплатный или льготный проезд в общественном транспорте столицы и пригородных поездах, а также возможность бесплатно посещать музеи, покупать товары со скидками в аптеках, магазинах, кафе, медицинских и спортивных учреждениях и у других партнеров программы.

Карту можно использовать и как единый читательский билет или полис для записи к врачу. По ней также можно пройти в школу или колледж.

С апреля 2022 года карты выпускаются без банковского функционала. Они не предназначены для оплаты и перевода денег. Стипендии, пенсии и пособия на них не перечисляются. Для карт, произведенных ранее, банковское приложение продолжает действовать.

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Социальная карта москвича – 2023: кто может оформить

Держателями карты могут быть школьники, студенты, пенсионеры, все члены многодетных семей. Помимо этого, есть еще несколько категорий граждан, которые могут воспользоваться пластиком. К ним относятся:

  • почетные доноры,
  • беременные женщины,
  • военнослужащие и ветераны,
  • инвалиды,
  • дети-сироты,
  • приемные родители.

Кроме того, получить карту могут иностранные студенты, посетив любой центр «Госуслуг». При этом прописка в Москве для этого им не нужна.

Социальная карта москвича – 2023: где и как получить

С декабря прошлого года оформить карту москвича можно только в электронном виде на портале mos.ru. Благодаря переводу услуги в онлайн-формат приходить в центры госуслуг «Мои документы» (МФЦ), как раньше, больше не нужно.

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Направить заявление можно в любое время, а ход его рассмотрения будет виден в личном кабинете. Сам процесс оформления карты стал заметно проще и понятнее благодаря пошаговой структуре и подсказкам.

Для оформления потребуются электронная фотография в формате JPEG, паспорт, полис ОМС, СНИЛС и подтверждающие льготу документы. Как правило, если заявитель зарегистрирован на портале mos.ru, то все необходимые сведения о нем уже есть в системе. Оформить карту можно только на себя. Дети старше 14 лет подают заявку сами.

Карта будет готова в течение 30 дней после подачи документов. Сообщение об этом появится в личном кабинете. Забрать ее можно в МФЦ, который был выбран при заявке, а школьникам и студентам она придет в учебное заведение.

Социальная карта москвича – 2023: срок действия

Карта выдается сроком на пять лет. Чтобы ее продлить, нужно пройти те же шаги, что и при первичном оформлении.

Ранее «Известия» писали, что в России могут сделать бесплатным проезд одной остановки в транспорте.

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