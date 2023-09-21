В Орле бродячие собаки разодрали машину

Стая бездомных собак пыталась разодрать легковой автомобиль, который был припаркован в одном из дворов Орла. Видео появилось в соцсетях, в частности в сообществе «Орловчане ВКонтакте».

На кадрах можно увидеть, как животные отдирают зубами куски от машины, пишет InfoOrel.ru. В комментариях к ролику интернет-пользователи предположили, что под капот авто могла залезть бродячая кошка, а стая пыталась ее достать.

Псов пытались отогнать, но безуспешно. К собакам вплотную подъехала другая машина, но они продолжили заниматься «тюнингом». В конце видео раздается серия громких хлопков. Возможно, кто-то бросил петарды или открыл стрельбу из пневматического оружия, что запрещено. Автор видео высказал уверенность, что звери всё равно вернутся и доведут начатое до конца.

Ранее в сентябре кинолог призвал проходить специальные курсы, перед тем как завести собаку. Они, в частности, помогут избежать ошибок в общении с питомцем.