Изюбрей пересчитают по голосам в Хабаровском крае

В Хабаровском крае на особо охраняемой природной территории федерального значения «Заповедное Приамурье» в сентябре проведут мониторинг численности популяции изюбря (благородного оленя»).

Самцов подсчитают по голосам в брачный период. Подобного рода исследования проводятся в Хабаровском крае впервые, пишет ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Минприроды РФ. Наблюдатели будут различать животных по голосу, так как у каждого самца он свой и отличается от других. Учетные площадки расположены в шести пунктах южного и северного макросклонов Большехехцирского заповедника.

В этом году учет изюбрей по реву проведут в национальном парке «Анюйский», на участках пойменных лесов реки Анюй. Эти данные используют для оценки состояния пищевых ресурсов группировки амурских тигров. Также эти исследования необходимы для оценки охотничьих ресурсов нацпарка — на его территории есть зоны традиционного природопользования для коренных малочисленных народов Севера.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае для природного парка «Вяземский» создадут охранную зону. В следующем году работа по установлению охранных зон продолжится. Так, планируется их создание на территории Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского муниципального района.