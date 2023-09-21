Британская прокуратура обвинила граждан Болгарии в шпионаже в пользу РФ

Британская прокуратура предъявила обвинения пяти гражданам Болгарии, подозреваемых в шпионаже в пользу России на протяжении почти трех лет. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщили на сайте Королевской прокурорской службы (CPS) Великобритании.

Трое мужчин и две женщины обвиняются в «в сговоре с целью сбора информации, предназначенной для прямой или косвенной пользы противнику в целях, наносящих ущерб безопасности и интересам государства в период с 30 августа 2020 года по 8 февраля 2023 года», сообщает ведомство.

Управление по борьбе с терроризмом столичной полиции провело расследование, в результате которого было установлено, что пятеро граждан Болгарии хранили фальшивые документы, удостоверяющие личность.

«Функция CPS заключается не в том, чтобы решить, виновен ли человек в совершении уголовного преступления, а в том, чтобы дать справедливую, независимую и объективную оценку того, целесообразно ли предъявлять обвинения на рассмотрение в суд», — дополнили в прокуратуре.

Пятеро обвиняемых предстанут перед Вестминстерским мировым судом 26 сентября.

Ранее, 10 сентября, в Великобритании задержали помощника депутата государственного парламента, которого подозревают в шпионаже в пользу Китая. Задержанный британец в течение последних нескольких лет работал в парламенте с депутатами по вопросам международной политики, в том числе отношений с Пекином. До этого он жил и работал в Китае, поэтому спецслужбы опасаются, что именно там его и могли завербовать как агента.