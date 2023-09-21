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Стали известны подробности о запершемся в подъезде многоэтажки на Урале

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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42-летний мужчина, забаррикадировавшийся в многоэтажке в Каменске-Уральском, угрожает покончить с собой, если супруга не пустит его домой. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщил источник «Известий».

Мужчина также является фигурантом уголовного дела по статье «Истязание» (ст. 117 УК РФ), которое было возбуждено несколько дней назад, добавил собеседник.

Полиция ведет переговоры.

Как сообщает Telegram-канал Mash, забаррикадировавшийся мужчина ранее был судим за поджог и угрозу убийством.

Об инциденте стало известно ранее в этот день, сообщалось, что мужчина с похожим на пистолет предметом забаррикадировался в подъезде многоэтажки в Каменске-Уральском Свердловской области и угрожал покончить с собой.

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