Стали известны подробности о запершемся в подъезде многоэтажки на Урале

42-летний мужчина, забаррикадировавшийся в многоэтажке в Каменске-Уральском, угрожает покончить с собой, если супруга не пустит его домой. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщил источник «Известий».

Мужчина также является фигурантом уголовного дела по статье «Истязание» (ст. 117 УК РФ), которое было возбуждено несколько дней назад, добавил собеседник.

Полиция ведет переговоры.

Как сообщает Telegram-канал Mash, забаррикадировавшийся мужчина ранее был судим за поджог и угрозу убийством.

Об инциденте стало известно ранее в этот день, сообщалось, что мужчина с похожим на пистолет предметом забаррикадировался в подъезде многоэтажки в Каменске-Уральском Свердловской области и угрожал покончить с собой.