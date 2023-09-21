Минспорт РФ настаивает на пересмотре суммы взносов в WADA

Россия не должна делать взносы во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по прежним критериям после того, как она прекратила свое членство в Совете Европы. Об этом 21 сентября заявил Минспорт РФ.

Ведомство отмечает, что РФ всё еще является участником Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, а также поддерживает равное финансирование WADA.

«В настоящее время отсутствует общая утвержденная государствами формула финансирования WADA. Ежегодный бюджет агентства формируется на основе Копенгагенской антидопинговой декларации 2003 года, которая не имеет обязательной юридической силы для государств. При этом каждый континент самостоятельно определяет порядок осуществления выплат», — говорится в сообщении пресс-службы, которое приводит ТАСС.

Министерство объяснило, что такие выплаты в агентство рассчитываются на основе взносов стран в бюджет Совета Европы. Однако Россия с 16 марта 2022 года больше не является страной-участницей, что создает необходимость пересчета суммы взноса. Уточняется, что в 2023 году взнос Российской Федерации должен был составить $1 267 023.

«По инициативе российской делегации вопрос о выработке формулы финансирования WADA включен в проект повестки 9-й сессии конференции сторон конвенции ЮНЕСКО, которая пройдет 25–27 октября 2023 года во Франции. Ожидается, что по итогам рассмотрения данного вопроса будет определен общий порядок выплат в регулярный бюджет WADA со стороны государств», — отметило в заключение министерство.

Еще в ноябре 2022 года министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия должна продолжать сотрудничество со Всемирным антидопинговым агентством и защищать интересы российских спортсменов. Он также напомнил, что Россия создала одну из самых эффективных систем по борьбе с допингом, которую признал аудит конвенции ЮНЕСКО. Поэтому подобные претензии должны иметь законный характер, добавил министр.