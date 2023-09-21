Один человек погиб из-за утонувшей лодки в Астраханской области

В Астраханской области утонуло судно с пятью людьми на борту, один из них погиб. Об этом 21 сентября сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Анастасия Глущенко.

«На реке Волге в районе села Каменный Яр во время набора скорости маломерного судна «Казанка» под управлением мужчины 2000 года рождения, на борту которого находились еще четыре взрослых пассажира, в кормовую часть данного судна стала поступать вода, в результате чего она полностью погрузилась в воду», — сообщила она ТАСС.

Пассажирам удалось покинуть судно, в то время как судоводитель утонул. В настоящее время ведутся поиски его тела. Ведомство проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее, 7 сентября, лодка с рыбаками затонула на Волге вблизи Тольятти в Самарской области. Одному мужчине удалось спастись с помощью спасательного жилета, другой пропал без вести.