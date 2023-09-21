Киев получил 10 шведских танков с обученными украинскими экипажами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили 10 шведских танков Stridsvagn 122 (Strv122), укомплектованных украинскими экипажами, которые прошли обучение в Швеции. Об этом 21 сентября сообщается на сайте вооруженных сил королевства.

«Мы предоставили им то, что смогли дать из качественной техники и хороших знаний», — сказано в сообщении.

В заявлении отмечается, что танки уже некоторое время находятся на Украине. При этом, по словам командующего шведской армией Йонни Линдфорса, решение передать ВСУ Strv122 сказывается на возможностях ВС королевства.

«Поэтому эти танки должны быть восполнены как можно скорее. В противном случае армия [Швеции] не сможет достичь целей роста, утвержденных решением по обороне от 2020 года, или требований, предъявляемых членством в НАТО», — добавил он.

15 августа сообщалось, что Швеция передаст Украине пакет военной помощи на $314 млн. Отмечается, что Киев получит боеприпасы для ранее поставленной шведской военной техники.

В конце июня Швеция выделила Украине пакет гуманитарной помощи объемом 380 млн крон (около $35,5 млн). До этого, 14 июня, королевство вошло в число семи стран, которые выделили €107,5 млн на закупку для Украины средств противовоздушной обороны.

В апреле власти Швеции заявили, что готовы пересмотреть свои промышленные мощности, чтобы увеличить военную поддержку Украины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.